Atuações do Grêmio contra o CSA: Cristian Olivera é o destaque na derrota

JEMERSON – Teve muito trabalho com Tiago Marques. No gol do atacante falhou ao dar espaço para o arremate, em outros lances rechaçou bem as investidas dos alagoanos. Mas fez uma falta sem necessidade e que gerou um gol do CSA. NOTA 4,0. Foto: Lucas Uebel / Grêmio