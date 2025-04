Atuações do Fluminense contra a Aparecidense: Keno salva a lavoura

MARTINELLI - Apesar de demonstrar até certa qualidade com a bola no pé, erra algumas saídas de bola. Torcida do Fluminense pegou no pé do jogador, que completava 250 partidas pelo Tricolor. NOTA 5,5. Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC