Atuações do Inter contra o Maracanã: pouca inspiração no Beira-Rio

WESLEY - Mostrou boa movimentação na reta final da primeira etapa, apareceu com mais frequência no ataque e criou boas oportunidades com finalizações perigosas. Chegou a balançar as redes, mas teve seu gol anulado por impedimento após revisão do VAR. Deu uma boa assistência que deixou Aguirre na cara do gol, sofreu o pênalti perdido por Alan Patrick e colocou uma bola na trave. NOTA: 7,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional