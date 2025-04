Atuações do Atlético-MG contra o Maringá: defesa falha, mas Cuello e Hulk salvam o Galo

EVERSON - Fez boas defesas em finalizações de Matheus Moraes e Maranhão no primeiro tempo. Poderia ter saído do gol no lance do segundo tento do Maringá. Fez uma defesa importante na reta final em chute de Negueba. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético