Atuações do Santos contra o Bragantino: Peixe vacila na defesa e segue na zona de rebaixamento

LUISÃO - Entrou com uma novidade pela direita no time titular. Teve muito trabalho pela falta de ajuda na marcação, mas conseguiu se virar na medida do possível. Entretanto, acabou falhando no lance do primeiro gol e isso acabou marcando sua partida. Nota: 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos FC