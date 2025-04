Atuações do Cruzeiro contra o Vasco: São Cássio neles!

FAGNER – Um dos jogadores mais importantes do time no primeiro tempo, apareceu bem no apoio, ganhou quase todas as disputas contra Victor Luís e, em um dos cruzamentos, gerou um gol anulado. No segundo tempo, ficou mais preso na defesa, mas ainda assim foi um dos melhores em campo. NOTA: 7,0 Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro