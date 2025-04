Atuações do Corinthians contra o Flamengo. Um dia para esquecer

HUGO SOUZA – Voltou após lesão, mas ainda está sem a sua característica explosão. O gol de Cebolinha parecia defensável. E estava muito adiantado no lance em que Arrascaeta arriscou da linha do meio de campo e não entrou por muito pouco. Falhou no terceiro gol, dando a bola no fogo para Raniele. Mas evitou que Pedro fizesse um gol de placa. No segundo tempo, três grandes defesas. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Gilvan de Souza/Flamengo