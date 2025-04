Atuações do Flamengo contra o Corinthians. Show de bola e goleada

ARRASCAETA – Excelente visão de jogo e passes precisos, como aquele para Cebolinha no lance do primeiro gol. Quase fez um gol histórico do meio de campo. Passou raspando. Mas ainda no primeiro tempo fez um golaço. No segundo tempo, mandou uma na trave e sofreu o pênalti do quarto gol. NOTA 9,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo