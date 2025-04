Atuações do Botafogo contra o Fluminense: Igor Jesus e Savarino se destacam

MATHEUS MARTINS - Teve uma boa movimentação no primeiro tempo. Foi dele, por exemplo, o lançamento para Igor Jesus no lance do gol de Vitinho. Aliás, se entende muito bem com o lateral. Quase fez um gol em duas oportunidades, mas Fábio salvou de forma sensacional em ambas. Caiu de ritmo no segundo tempo e cedeu lugar para Artur. NOTA 7,5. Foto: Vitor Silva Foto: Vítor Silva/Botafogo