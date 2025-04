Atuações do São Paulo contra o Ceará: Zaga vai bem e Ryan Francisco estreia como titular com gol

RYAN FRANCISCO - No seu primeiro jogo como titular, apesar de muito acionado no ataque, estava discreto, mas marcou o gol de empate no fim do primeiro tempo e finalizou mais depois do intervalo. Saiu aos 14 do segundo tempo para entrada do André Silva. Nota: 7,5 - Foto: Rubens Chiri /São Paulo Foto: Rubens Chiri /São Paulo