Atuações do Corinthians contra o Racing-URU: Félix Torres é expulso, mas Depay, Romero e Hugo salvam o Timão

HUGO SOUZA - Um dos grandes personagens do jogo. Apareceu bem no início do jogo defendendo chute de Santiago Ramírez. Na reta final da partida, fez um milagre e foi determinante para a vitória do Timão. NOTA: 7,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians