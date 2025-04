Atuações do Inter contra o Nacional-URU: banco brilha em reação heroica no Beira-Rio

ROGER MACHADO - Depois de ter levado um nó tático no começo do jogo, conseguiu concertar os erros. As alterações na etapa final foram cruciais para que o Colorado buscasse a recuperação, com uma segurança para o avanço dos laterais, a ampliação do arsenal ofensivo e a organização no meio de campo. Nota: 7 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional