Atuações do Botafogo contra o Mineiro: de mal a pior

VITINHO - Comunicou-se mal tanto na defesa quanto no ataque e atrapalhou os companheiros nos dois setores. Matou avanços promissores e quase complica a vida de John. Um desastre em todas as faixas do campo. Não acertou nada - NOTA: 1,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo