Atuações do São Paulo contra o Santos: Ataque funciona, e Rafael salva no fim

RAFAEL - Foi pouco incomodado pelo ataque adversário. No entanto, nas vezes em que o Peixe chegou, se apresentou de forma segura. Não teve culpa no gol de pênalti do Peixe. No fim, fez uma grande defesa e confirmou a vitória. NOTA: 7,0. Foto: Rodney Costa/São Paulo FC