Atuações do Atlético contra o Botafogo: Cuello decisivo no Mineirão

CUELLO - Voltou a marcar após quase dois meses. Muito bem no corpo a corpo, usou bem os dribles para conseguir boas escapadas pela esquerda. No duelo com John, obrigou o goleiro a fazer grande defesa com a ponta do pé. Mas no segundo tempo levou a melhor e anotou de cabeça o gol da vitória. Lutou bastante por aquele lado, incomodando demais seus marcadores, além de ajudar bastante na recomposição. NOTA 8,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético