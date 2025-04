Atuações do Vasco contra o Flamengo: Leo Jardim, uma muralha

NUNO MOREIRA – Deu trabalho à defesa do Flamengo com as infiltrações na área. Quase fez um belo gol, Rossi salvou. No segundo tempo, sentiu uma lesão e saiu aos 20 minutos para a entrada de Garré. NOTA 6,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco