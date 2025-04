Atuações do Flamengo contra o Vasco: Gerson, o melhor

TÉCNICO: FILIPE LUÍS - Montou um time que perdeu duas chances antes dos dez minutos e depois passou a levar sufoco do Vasco. Mas ajustou a marcação depois dos 30 minutos e o time comandou as ações até o fim. Fez mudanças no ataque. Mas seu time não conseguiu a colocar a bola pra dentro do gol e ficou no empate. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo