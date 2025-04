Atuações do Corinthians contra o Sport

MATHEUS DONELLI – Sem culpa no gol. Mas é um arqueiro com pouca sorte. Quase todo jogo leva gol em chute no ângulo, dando a sensação de que se fosse Hugo Souza (com maior envergadura) defenderia o chute. No segundo tempo, deu uma pixotada ao receber uma bola e sair com o pé mas escorregando e caindo. Não foi gol do Sport por muita sorte. NOTA 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians