Atuações do Santos contra o Atlético-MG: Zé Ivaldo e Bontempo se destacam. Neymar se lesiona

GUILHERME: Destoou no sistema ofensivo do Santos. A má fase segue no artilheiro do Peixe. Teve uma boa chance de marcar no segundo tempo, mas se enrolou e deixou a bola escapar pela linha de fundo - NOTA: 5,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.