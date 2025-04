Atuações do Flamengo contra o Juventude: Arrasca, Pedro… Todos vão bem

PULGAR – Com o Juventude muito fechado e apoio do outro volante, Allan, avançou mais ao ataque e, em uma dessas oportunidades, marcou de cabeça o primeiro gol do Flamengo. Participativo no toque de bola. Saiu no intervalo para a entrada de Luiz Araújo, tornando o time ainda mais ofensivo (mesmo com o 3 a 0 no placar). NOTA: 7,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo