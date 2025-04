Atuações do Corinthians contra o Fluminense: Timão sofre com falta de criatividade e leva nó em casa

MATHEUS DONELLI - Não teve culpa no primeiro gol do Fluminense, mas novamente aceitou um chute de fora da área. Já no pênalti de Jhon Arias, até acertou o canto, mas a cobrança foi muito bem executada pelo colombiano. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians