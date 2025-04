Atuações do Botafogo contra o São Paulo: Savarino muito perigoso

MARLON FREITAS - Apesar da qualidade na troca de passes e fazer uma boa marcação, poderia ter feito um melhor trabalho no lance do primeiro gol do São Paulo, já que Ferreirinha o tirou da jogada com facilidade para chutar e mandar para a rede. NOTA 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo