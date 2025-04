Atuações do Vasco contra o Sport: Nuno e Vegetti se entendem por música

PAULO HENRIQUE - Entregou muita profundidade ao Vasco. Deu meia-lua, arrancou com a bola e subiu à frente com muita velocidade. Talvez tenha faltado um pouco mais de capricho na decisão final. Atrás, cobriu bem os espaços, mesmo com dificildades diante do lado esquerdo do ataque rival - NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama