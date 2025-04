Atuações do Corinthians contra o Palmeiras: Timão sofre baile alviverde

TÉCNICO: RAMÓN DÍAZ - Emiliano Díaz, filho do técnico Ramón Díaz, comandou a equipe com desfalques. Dominada principalmente no primeiro tempo, o Timão ficou perdido em campo. Na volta do intervalo, tentou ajustar a equipe com alterações. Apesar de não tomar mais gols, seguiu sofrendo com o ataque do Palmeiras. NOTA: 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians