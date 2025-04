Atuações do Flamengo contra o Central Córdoba: um show de gols perdidos

ARRASCAETA – Jogou bastante avançado, sempre perto da área e trabalhando a bola com qualidade. Quase marcou no primeiro tempo; o goleiro Aguerre salvou com o pé. Diminuiu sua força ofensiva com o passar do tempo e foi substituído por Luiz Araújo aos 25 da etapa final. NOTA: 6,0 Foto: Adriano Fontes/ Flamengo Foto: Adriano Fontes/ Flamengo