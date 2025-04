Atuações do Corinthians contra o América-COL: Carrillo, o diferencial

CARRILLO - Substituto de José Martínez aos 16 minutos do segundo tempo. Deu muito mais vivacidade ao ataque e dois passes seus deixaram Hector Hernández livre para marcar. O companheiro chutou para fora. Iniciou com grande passe a jogada do gol de empate. De longe, o melhor do Timão. NOTA 7,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians