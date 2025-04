Atuações do Vasco contra o Puerto Cabello (VEN): Vegetti confirma vitória na Sul-Americana

VEGETTI - Sempre o destaque do time. Brigou pelas bolas aéreas, se dedicou defensivamente e, como de costume, decidiu o jogo. Marcou mais um gol de cabeça com a camisa do Vasco e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. NOTA 8,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco