Atuações do Grêmio contra o Atlético Grau: Em noite sem brilho, Arezo e Cristian Oliveira salvam

CRISTALDO - Com uma boa partida na Arena, o meia foi um dos melhores em campo. Em noite sem inspiração do Grêmio, mostrou qualidade e garra. Afinal, no lance do primeiro gol, brigou pelo meio e ficou com a bola para iniciar a jogada. NOTA: 7,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA