Atuações do Botafogo contra o Carabobo: mais sorte do que juízo?

SAVARINO - Bem centralizado, chamou as tabelas, clareou as jogadas e não hesitou em arriscar para o gol. Obrigou o keeper adversário a uma grande defesa. Econtrou-se como um "10" no esquema do técnico Renato Paiva. No segundo tempo, contudo, parece que cansou - NOTA 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo