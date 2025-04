Atuações do Cruzeiro contra o Internacional: Pouco a destacar na derrota

TÉCNICO: LEONARDO JARDIM - Seu planejamento foi comprometido com a expulsão do zagueiro Jonathan Jesus. Com dez jogadores e time inferior tecnicamente ao Internacional, viu seu time não conseguir fazer jogadas efetivas no ataque e cometer erros defensivos. Fez o que deu com o que tinha. NOTA 5,0. Foto: Lucas Bubels/Cruzeiro Foto: Lucas Bubels/Cruzeiro