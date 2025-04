Atuações do Flamengo: Arrascaeta e Bruno Henrique garantem vitória

GERSON - Movimentação que sempre faz diferença e clareia o jogo para o time. Teve um papel importante ofensiva e defensivamente no primeiro tempo, com boas viradas de jogo e muito controle de bola. Teve azar no lance do gol de empate do Vitória. NOTA 8 - Foto: Divulgação/CRF Foto: Foto: Divulgação/Flamengo