Atuações do Fluminense contra o RB Bragantino: vaiado, Martinelli garante vitória nos acréscimos

TÉC: RENATO GAÚCHO - Em sua estreia, com pouco dias de treino, o treinador não fez mudanças no time que vinha jogando. No entanto, o time caiu de rendimento no segundo tempo e as alterações buscadas pelo treinador não surtiram o efeito esperado. Mas, o treinador contou com o brilho de Martinelli, nos acréscimos, para confirmar a vitória do Tricolor. NOTA 5,5 - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.