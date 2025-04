Atuações do Flamengo contra o Táchira: venceu sem convencer

MICHAEL - Muito abaixo do normal. Pela direita, ciscou muito e não levou a melhor com a arbitragem. Passou a jogar pelo meio e aí deu um bom passe para Luiz Araújo perder um gol no primeiro tempo. Tremenda chance perdida. Saiu para a entrada de Juninho, que no minuto seguinte fez o gol do Flamengo. NOTA 4,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo