Atuações do Palmeiras contra o Sporting Cristal: Verdão marca no fim e se salva de mais um tropeço

EMILIANO MARTÍNEZ - O uruguaio conseguiu aparecer bem na construção do jogo. Participou do lance do primeiro e ajuda na pressão da etapa final. Acabou falhando na cobertura dos lances dos gols, o que não apagou o bom jogo do uruguaio. Foto: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras