Atuações do São Paulo contra o Talleres: Tricolor segura os argentinos e vence na estreia na Libertadores

ENZO DÍAZ - Com uma mudança no esquema tático, ficou um pouco mais discreto no jogo, mas segue mostrando porque é o melhor reforço até aqui. Boa participação na criação do jogo, com um grande aproveitamento nos passes. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC