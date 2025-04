Atuações do Vasco contra o Melgar: Coutinho e Vegetti se destacam no empate

LUCAS OLIVEIRA - O zagueiro entrou aos 39 minutos da etapa final no lugar do goleador Vegetti, para o Vasco se fechar de vez e segirar o 3 a 2. Não adiantou. O Melgar empatou mesmo com o Vasco com três zagueiros. SEM NOTA. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco