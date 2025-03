Atuações do Corinthians contra o Bahia: Timão abusa da bola aérea para buscar o empate em Salvador

MATHEUS DONELLI - Tendo mais uma oportunidade na temporada, teve pouco trabalho no primeiro tempo, mesmo com a pressão tricolor. Foi essencial para o empate, já que no começo do segundo tempo apareceu bem, com duas defesas importantes. Nota: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians