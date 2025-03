Atuações do Santos contra o Vasco: Brazão opera milagre, mas não evita virada

GABRIEL BRAZÃO - No único lance em que a bola foi no gol no primeiro tempo, de soco, fez uma defesa de segurança em bomba de Coutinho, que ainda desviou no meio do caminho. Não teve culpa no lance do primeiro gol adversário. Operou um milagre em bomba de cabeça do Vegetti, evitando a virada. No segundo gol Cruz-Maltino, não teve a mínima chance de defesa. Nota: 6,5 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC Foto: Raul Baretta/ Santos FC