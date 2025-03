Atuações do Botafogo contra o Palmeiras: lembrou 2024 e botou o Porco na roda

BARBOZA - Bem nas antecipações, cortes e rebatidas. Vai subindo de produção ao trabalhar com o treinadoir de verdade. Só não precisa deixar o braço no rosto do adversário. Recebe cartão amarela como quem respira. Desnecessário, não? Alguns descuidos também preocupam - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo