Atuação do Palmeiras contra o Botafogo: Weverton salva, Flaco perde gol na cara e time é vaiado na estreia em casa

MICAEL -Atento na defesa, fez uma atuação sólida. Em um lance de perigo no contra ataque do Botafogo no fim do primeiro tempo, fez uma boa leitura da jogada, que foi importante para o erro do Alvinegro. - Nota: 6,5- Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras