Atuações do Corinthians contra o Palmeiras: Hugo Souza brilha

RODRIGO GARRO - Quando caiu pela esquerda, fez bom trabalho com Angileri e Depay. Foi dele a melhor chance do Timão no primeiro tempo, um chute na trave. No segundo tempo, um pouco menos efetiuvo. Saiu aos 33 da etapa final para a entrada de Ramalho, para fechar a defesa aopós a expulsão de Félix Torres. NOTA 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians