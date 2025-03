Atuações do Brasil contra a Argentina: Seleção é humilhada em Buenos Aires

GUILHERME ARANA - Junto com Murillo foi o pior em campo. Se atrapalhou com o zagueiro no primeiro gol e deixou Molina sozinho na esquerda no lance do segundo gol. Contudo, o pior lance aconteceu no quarto tento argentino onde perdeu na corrida para Giuliano Simeone - NOTA: 2,0 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Foto: Rafael Ribeiro/CBF