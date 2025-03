Atuações do Santos contra o Corinthians: Sem Neymar, sem inspiração

JOÃO SCHMIDT - Não fez um bom jogo no primeiro tempo. Falhou na cobertura no lance do gol de Yuri Alberto no primeiro tempo e não encontrou bom posicionamento, o que fez o time trabalhar muito pelo seu setor e com perigo. Cresceu no segundo tempo, quando passou a ser o único volante do time- NOTA 5,5. Foto: Divulgação / Ag. Paulistão Foto: Divulgação / Ag. Paulistão