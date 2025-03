Atuações do Vasco contra o Nova Iguaçu: ‘Príncipe’ Coutinho dita o ritmo

VEGETTI - Sofreu pênalti e concedeu a cobrança a Philippe Coutinho. Se estranhou diversas vezes com zagueiros do Nova Iguaçu, mesmo em lances com a bola longe da área. Precisa ficar mais de pé e reclamar menos. NOTA 7,0. Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco