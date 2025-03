Atuações do Corinthians contra o Barcelona-EQU: vexame coletivo e surra no Equador

GARRO – Fez um jogo muito abaixo do esperado, errando passes e sendo fominha no melhor ataque do Timão no primeiro tempo. Sumiu na etapa final e saiu aos 19 minutos do segundo tempo para a entrada de Ángel Romero. NOTA 4,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians