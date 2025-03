Atuações do Corinthians contra o Mirassol: Romero e Memphis disputam o protagonismo

YURI ALBERTO - Brigou o jogo inteiro, no corpo a corpo, com os defensores adversários. Batalhou por cada palmo do campo. Na hora da finalização, porém, foi um pouco infeliz. Saiu, no fim, para a entrada de Talles - NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians