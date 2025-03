Atuações do Flu: Árias e Canobbio comandam goleada

CANO - Ajudou na marcação, finalizou, fez boas movimentações e, saindo da área, participou do primeiro e do segundo gol do Cannbio. Tentou um gol do meio de campo, mas foi para fora. Marcou o quarto gol do Fluminense. Saiu no segundo tempo para entrada do Everaldo. Nota: 7,5 - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC