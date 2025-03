Atuações do Flamengo contra o Vasco: Individualidade definiu

PLATA - Um guerreiro, buscando jogo, não se intimidando com a marcação forte do Vasco e trabalhando bem com Wesley pela direita. Foi dele o passe pra o gol de Bruno Henrique. Contudo, não finalizou bem e errou um passe que quase gerou um gol do Vasco - NOTA 6,5 - Foto: Marcelo Cortes /CRF Foto: Marcelo Cortes /CRF