Atuações do Fluminense contra o Águia de Marabá: Bela atuação coletiva

LIMA - Jogou mais adiantado, se aproximando da área. Participativo no lance do gol de Canobbio e dando o passe perfeito para Cano no terceiro gol. Mandou uma na trave. Saiu no intervalo para dar uma descansada pensando na semifinal do Carioca contra o Volta redonda. NOTA 7,5. Foto: Mailson Santana/Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense