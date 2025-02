Atuações do Palmeiras contra o Mirassol: Veiga decisivo, e Allan o herói da classificação

TEC. ABEL FERREIRA - Em alguns momentos, parecia fazer de tudo para o Palmeiras não vencer, já que errou feio ao enfraquecer o ataque com a substituição de Estêvão. Pouco depois, o Mirassol empatou em 2 a 2. Mas o jovem Allan brilhou ao anotar seu primeiro gol no profisisonal, garantindo a classificação alviverde para as quartas de final do Paulistão. NOTA 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras